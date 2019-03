Die Hardware-Nachrüstung ist machbar und kann auch dauerhaft funktionieren. Winfried Hermann, Verkehrsminister Baden-Württemberg

Sinken die Außentemperaturen allerdings unter fünf Grad Celsius, dürfen es zwar 540 Milligramm sein - auch das schafften die etwa 1.500 bis 3.000 Euro teuren Systeme im Test aber nicht. Zugleich stieg der Energie- und damit der Spritverbrauch stärker an als erlaubt. Als Grund nannte Kolke, dass die Emissionen der Fahrzeuge durch die Reduzierung der Abgasreinigung bei niedrigeren Temperaturen massiv in die Höhe schnellten. Das müssten die Hersteller per Software-Update abstellen, forderte er, zudem müssten sie mit den Anbietern von Nachrüstlösungen zusammenarbeiten. Die ersten Systeme auf dem Markt würden letztlich die sein, die von den jeweiligen Autoherstellern unterstützt würden.



"Die Hardware-Nachrüstung ist machbar und kann auch dauerhaft funktionieren", sagte Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), dessen Haus den Test unterstützt und mitfinanziert hatte. Auch er forderte, die Autoindustrie in die Pflicht zu nehmen, um die Systeme noch wirksamer zu machen. "Spätestens im Herbst müssen die Nachrüstsätze vorliegen", sagte er. Sonst drohten weiteren Autos Fahrverbote.