Tödlicher Autounfall mit Polizisten auf der A61. Quelle: Theo Titz/dpa

Die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland liegt in diesem Jahr laut einer ADAC-Prognose in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Der Autoclub geht von 3.215 im Straßenverkehr getöteten Menschen aus. Im letzten Jahr waren es 3.206.



2017 seien voraussichtlich weniger Pkw-Insassen und Fußgänger gestorben, aber mehr Motorradfahrer und Menschen in Güterkraftfahrzeugen. Keine Veränderung erwartet der ADAC auch bei der Zahl der polizeilich erfassten Unfälle. Diese stagniere wohl bei 2,59 Millionen.