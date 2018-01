Ursache für die Zunahme war demnach, dass auf Deutschlands Straßen immer mehr Autos unterwegs sind. Aber auch die "anhaltend rege Bautätigkeit" verschärfte die Lage. Der ADAC forderte, die Zahl der Fahrstreifen an Baustellen möglichst beizubehalten, um Staus zu vermeiden. Auch die Bauzeit biete "Potenzial zur Stauvermeidung". Alternativen zu den Baustellen sah der Verband aber nicht. Der Druck, Engpässe im deutschen Autobahnnetz zu beseitigen, sei "immer noch groß".



Auf die drei großen bevölkerungsreichen Bundesländer Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg entfielen 2017 etwa zwei Drittel der Staus. Gemessen an der Länge ihrer Autobahnen waren die Stadtstaaten Hamburg und Berlin "erwartungsgemäß Stau-Spitzenreiter", erklärte der ADAC in München.