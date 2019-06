Kurt Heinen, ADAC-Vizepräsident für Tourismus. Archivbild

Quelle: Lukas Schulze/dpa

Der ADAC appelliert im Streit um Fahrverbote in Tirol an die Politik in Österreich und Deutschland. "Wir täten gut daran, uns auf unsere freundschaftlichen Beziehungen zu besinnen, und schnell gemeinsame konstruktive Lösungen zu finden", sagte Kurt Heinen, Vizepräsident für Tourismus.



Den Autofahrern helfe es wenig, wenn sich Politiker auf beiden Seiten nun verbale Auseinandersetzungen liefern. Reisefreiheit sei ein hohes Gut und Tourismus auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.