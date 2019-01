Es handelt sich um die Ruine eines Anwesens, das dem früheren Bundeskanzler Konrad Adenauer ((1876-1967, Kanzler 1949-1963) mal als Wochenendhaus in einem Waldstück bei Duppach (Kreis Vulkaneifel) dienen sollte. Es wurde im Volksmund auch "Camp Konrad" genannt (angeblich in Anlehnung an die Erholungsanlage der US-Präsidenten "Camp David“ im US-Staat Maryland).