"Was Radfahrende auf deutschen Straßen erleben, macht nicht Lust, sondern Frust", so Rebecca Peters. Ungünstige Ampelschaltungen, Falschparker auf Radwegen, Radfahren an Baustellen und so mancher Punkt mehr verhageln vielen die Freude am Radeln. Und fast könnte man bei diesen Ergebnissen die Sensation dieses Tests übersehen: Münster ist im Ranking der Städte mit 200.000 bis 500.000 Einwohner nicht mehr auf Rang 1. Um Haaresbreite heißt der Sieger diesmal Karlsruhe mit einer Gesamtnote von 3,15 (und einem Vorsprung von 0,1).