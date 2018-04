Neben Al-Sisi trat nur der weitgehend unbekannte Politiker Mussa Mustafa an, in dem Beobachter einen Alibi-Kandidaten sahen. Dabei fiel das Ergebnis für Al-Sisi den Angaben zufolge etwas schlechter aus als noch bei der Wahl 2014, als fast 97 Prozent für den heute 63-Jährigen stimmten. "Die Stimme der ägyptischen Massen wird Zeuge bleiben, dass sich der Wille unserer Nation - ohne Zweifel - kraftvoll und ohne Schwäche durchsetzt", hatte Al-Sisi nach Schließung der Wahllokale am Mittwochabend bei Twitter geschrieben.