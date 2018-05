Der pakistanische Politikwissenschaftler Syed Qamar Afzal Rizvian sieht in den Sufis wegen ihrer Ablehnung jeglicher Gewalt einen Gegenpol zum religiösen Extremismus. Allerdings sieht sich der Sufismus auch heftiger Kritik vonseiten der sunnitischen Orthodoxie und radikaler Kräfte ausgesetzt. Sie werfen den Sufi-Bruderschaften Häresie und Verstöße gegen die religiösen Regeln vor. Denn die sufistische Überzeugung von einer mystischen "inneren" Bedeutung des Koran führte immer wieder zu Konflikten mit den Normen der Scharia. In besonders streng-islamischen Ländern, wie im Iran, in Saudi-Arabien oder in Pakistan werden Sufis verfolgt oder regelmäßig zum Ziel von Anschlägen.