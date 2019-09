Zum ersten Mal seit Jahren haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in der ägyptischen Hauptstadt Kairo wieder hunderte Demonstranten den Sturz der Regierung gefordert. Wie schon bei der Revolution 2011 versammelten sie sich am zentralen Tahrir-Platz. Auch in anderen Städten des Landes demonstrierten kleine Menschengruppen. In Kairo setzten Sicherheitskräfte Tränengas ein, um die Versammlung aufzulösen. Mindestens 74 Personen wurden verhaftet.