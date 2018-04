Das Militär hat in den vergangenen drei Jahren bereits Panzer, Kampfjets, Kriegsschiffe und Kampfhelikopter sowie Zehntausende Soldaten und Polizisten in die Unruheregion geschickt. Häuser und Felder an der Grenze zum Gazastreifen wurden dem Erdboden gleich gemacht. Tunnel in das Palästinensergebiet, durch die Waffen und Kämpfer geschleust werden, wurden zerstört. Seit Jahren gilt im Sinai der Notstand, im ganzen Land seit April.