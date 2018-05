Fast schon wie eine Antwort auf Kairos Appell wirkte da die Gründung einer islamischen Antiterror-Koalition, deren Start am Sonntag bei einem Verteidigungsministertreffen der Mitgliedstaaten in Riad verkündet wurde. Das Militärbündnis sei ein "starkes Signal" an terroristische Organisationen, die in den vergangenen Jahren "in unseren Ländern" aktiv gewesen seien, sagte Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman als Initiator der Allianz.