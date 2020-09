Ägyptens Ex-Machthaber Husni Mubarak. Archivbild

Quelle: epa Khaled El Fiqi/EPA_FILES/dpa

Ägyptens früherer Langzeitmachthaber Husni Mubarak ist tot. Er starb im Alter von 91 Jahren, wie das staatliche ägyptische Fernsehen berichtete. Mubarak stand fast 30 Jahre an der Spitze des bevölkerungsreichsten Landes der arabischen Welt. 2011 trat er nach tagelangen Massenprotesten zurück.



Gegen Mubarak liefen mehrere Prozesse, in denen er teilweise zu Haftstrafen verurteilt wurde. 2017 sprach ihn das oberste Gericht Ägyptens von dem Vorwurf frei, Mitschuld am Tod von mehr als 800 Demonstranten gehabt zu haben.