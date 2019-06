Ägyptens früherer Präsident Mohammed Mursi ist einem Bericht des Staatsfernsehens zufolge tot. Dem Fernsehbericht zufolge nahm Mursi am Montag an einer Sitzung eines Prozesses teil, in dem es um Spionagevorwürfe ging. Wie aus den Quellen verlautete, brach Mursi bei einer Gerichtsanhörung ohnmächtig zusammen und starb später. Der fundamentalistisch-islamische Politiker war 67 Jahre alt. Die genaue Todesursache war zunächst unbekannt.