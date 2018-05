Was die autoritäre Regierung am Nil möchte, ist, dass die Welt sich an ihre Darstellung zum Kampf gegen die Dschihadisten hält. Sie berichtet regelmäßig über Erfolge, viele Getötete und Festgenommene. "Die Regierung gibt uns Stellungnahmen, die unmöglich verifiziert werden können", sagt Mohannad Sabri. Der Ägypter mit Wohnsitz in London hat ein Buch über den Sinai geschrieben und beobachtet den Konflikt in seinem Heimatland so genau wie kaum ein anderer.