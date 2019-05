In dem dreitägigen Referendum von Samstag bis Montag habe eine Mehrheit von 88,83 Prozent der Wähler mit «Ja» gestimmt, sagte der Leiter der nationalen Wahlkommission, Laschin Ibrahim, am Dienstag. Al-Sisi könnte dadurch bis 2030 an der Macht bleiben. Die Beteiligung an dem Referendum lag laut Ibrahim bei 44,33 Prozent.