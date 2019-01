Abdeckung von einem Dieselmotor. Symbolbild

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Im Kampf gegen zu viele Diesel-Abgase in deutschen Städten halten Experten umstrittene Umbauten an Motoren älterer Fahrzeuge für generell möglich. Dies sei eine "sehr wirksame und technisch machbare Maßnahme", heißt es in einer Stellungnahme des Autofahrerclubs ADAC für den Bundestag.



Der Verband der Technischen Überwachungsvereine (VdTüv) hält Nachrüstungen bei "entsprechendem technischen Aufwand" für "grundsätzlich möglich". Eine "großflächige" Aktion würde aber mindestens zwei Jahre dauern.