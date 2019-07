Breitmaulnashorn Doris steht im Serengeti-Park. Archivbild

Quelle: --/Serengeti-Park Hodenhagen/dpa

Im Serengeti-Park Hodenhagen in Niedersachsen ist das 50 Jahre alte Nashorn Doris gestorben. Das Weibchen sei nicht nur das bundesweit älteste Breitmaulnashorn, sondern auch einer der letzten Wildfänge gewesen, der in menschlicher Obhut lebte, teilte der als zoologischer Garten anerkannte Park in der Lüneburger Heide mit.



1974 kam Doris aus Südafrika nach Niedersachsen, im Serengeti-Park brachte sie 15 Jungtiere zur Welt. Insgesamt seien dort bereits 48 Breitmaulnashörner zur Welt gekommen.