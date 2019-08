Katholische Kirche. Symbolbild

Quelle: Evandro Inetti/ZUMA/dpa

Der Vatikan hat gegen den ehemaligen Vorsitzenden der Chilenischen Bischofskonferenz Vorermittlungen eingeleitet. Alterzbischof Bernardino Pinera Carvallo wird sexueller Missbrauch an einem Minderjährigen zur Last gelegt, wie die Päpstliche Nuntiatur in Santiago de Chile mitteilte.



Der Vorfall liegt rund 50 Jahre zurück. Die Ermittler stünden in Kontakt mit dem mutmaßlichen Opfer, heißt es. Der 103 Jahre alte emeritierte Erzbischof von La Serena ist der älteste katholische Bischof weltweit.