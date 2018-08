Muja lebt seit 1937 im heutigen Serbien. Quelle: Boris Babic/dpa

Man sieht ihm sein Alter gar nicht an. Dennoch: "Muja ist offiziell der älteste in Gefangenschaft lebende Mississippi-Alligator weltweit", heißt es auf einem Schild bei seinem Gehege im Belgrader Zoo. Muja sei mindestens 83 Jahre alt, sagt Zoodirektor Srboljub Aleksic.



Laut einem Zeitungsbericht von 1937 kam der Alligator vor 81 Jahren aus Deutschland nach Serbien und wurde bald zum Star des Zoos. Gewöhnlich würden Mujas Artgenossen selten viel älter als 60, so der Zoodirektor.