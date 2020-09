Ältestes Nashorn Deutschlands feiert 50. Geburtstag

Quelle: DPA

Mit einer aus "Nashorn-Müsli" geformten 50 hat der Dortmunder Zoo dem ältesten Nashorn Deutschlands zum Geburtstag gratuliert. Breitmaulnashorn-Dame Natala wurde 1969 in Südafrika geboren und lebt seit 2006 in Dortmund, so die Stadt.



Sie wurde 1970 in Südafrika eingefangen. Ein Tierhändler holte sie nach Gelsenkirchen in den Ruhr-Zoo. Weitere Stationen waren Münster, Erfurt und Schwerin. Insgesamt bekam Natala fünf Jungtiere. Europaweit zählt Natala zu den vier ältesten Nashörnern.