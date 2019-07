Es betrifft mehr als 80.000 Menschen in Deutschland: Sie werden auf Grund einer Behinderung in allen Angelegenheiten betreut und waren bislang von Wahlen ausgeschlossen. Ab heute ändert sich das und alle Menschen mit Behinderung dürfen wählen gehen. Außerdem ist es Wahlberechtigten, die zum Beispiel nicht lesen können, erlaubt Hilfe zu bekommen. Ein Wahlhelfer darf sie in die Kabine begleiten.



Auch diese Neuerung tritt zum 1. Juli in Kraft. Für die Europwahl im Mai kam die Reform zwar eigentlich zu spät, aber auf Antrag durften Betroffene trotzdem schon am 26. Mai ihre Stimme abgeben. Das Bundesverfassungsgericht hatte einem entsprechenden Eilantrag stattgegeben.