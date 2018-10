Klöckner will weniger Fett, Zucker und Salz in Fertiggerichten. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Die Grünen haben die Pläne von Ernährungsministerin Klöckner (CDU) für weniger Zucker, Fett und Salz in Fertigprodukten kritisiert. Die mit der Lebensmittelwirtschaft geschlossene Vereinbarung sei "eine Farce", sagte Renate Künast (Die Grünen). Es handele sich um eine Ankündigung, dass Unternehmen etwas machen wollten, was sie längst tun und bekannt gegeben hätten.



"So billig darf sich die Wirtschaft nicht aus der Verantwortung stehlen." Die Industrie müsse in die Pflicht genommen werden.