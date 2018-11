Fertigprodukte sollen weniger Fett enthalten. (Archivbild)

Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Die geplante Reduzierung von Zucker, Fett und Salz in Fertigprodukten soll im neuen Jahr starten und in den Fortschritten regelmäßig überwacht werden. So steht es in der nun festgelegten "Nationalen Reduktions- und Innovationsstrategie" des Bundesernährungsministeriums.



Vorgesehen sind ein Monitoring und eine Plattform, um die schrittweise Änderung von Rezepturen bis 2025 transparent zu machen. Die Strategie folgt auf Vereinbarungen von Ministerin Klöckner (CDU) mit Branchenverbänden.