Noch steht allerdings nicht fest, wie sich die ganzen Maßnahmen auf den Ticketpreis bei der Bahn oder beim Fliegen auswirken, wie sich Strom-, Benzinpreise und die Kosten für die Kfz-Steuer entwickeln werden. All das will die Bundesregierung bis Ende des Jahres regeln. Schon kommende Woche soll die neue Kfz-Steuer durchs Kabinett und so das Fahren umweltfreundlicher Autos billiger werden. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bekräftigte in einem Interview mit der "Bunten": "Wir brauchen einen nachhaltigeren Lebensstil. Und die Zeit drängt, gerade auch im Hinblick auf unsere Kinder und Enkel.“