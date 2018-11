Ungarns Justizminister Trocsany will der Türkei helfen. Quelle: Jacek Bednarczyk/PAP/dpa

Ungarn hilft nach eigenen Angaben der Türkei bei der Reform des Justizwesens. "Ungarn verfügt über die Expertise, mit deren Hilfe es bei der Stärkung des Vertrauens in die Justiz Hilfe leisten kann", sagte der ungarische Justizminister Laszlo Trocsanyi in Ankara der ungarischen staatlichen Nachrichtenagentur MTI.



Wie das konkret aussehen soll, führte er nicht aus. Innerhalb der EU steht Ungarn wegen Eingriffen der Regierung in die Justiz in der Kritik. Das gilt auch für die Türkei.