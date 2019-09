Asylbewerber im Fenster einer Sammelunterkunft. Archivbild

Quelle: Felix Kästle/dpa

Weil die Lebenshaltungskosten gestiegen sind, werden erstmals seit drei Jahren die finanziellen Leistungen für einige Asylbewerber angehoben. Zum 1. September erhalten alleinstehende Erwachsene etwa statt 135 Euro künftig 150 Euro im Monat.



Flüchtlinge in Sammelunterkünften werden nun jedoch so behandelt, als lebten sie in einer Partnerschaft. Für sie gilt damit ein niedrigerer Regelsatz. Bei Asylbewerbern, die eine Wohnung gefunden haben, sinken sogar die Zuschüsse für Nahrung und Kleidung.