Die Rentenwerte im Osten erreichen 95,8 Prozent des Westniveaus. Quelle: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Die Bezüge der mehr als 20 Millionen Rentner in Deutschland steigen um mehr als drei Prozent. Im Westteil der Republik gibt es ein Plus von 3,22 Prozent, in den neuen Bundesländern steigen die Altersbezüge um 3,37 Prozent.



Verbraucher sind ab dem 1. Juli bei der Buchung von Urlaubsreisen besser geschützt. Bislang konnten Urlauber maximal bis einen Monat nach der Reise Mängel anzeigen, um Geld vom Veranstalter zurückzubekommen. Künftig ist dies bis zwei Jahre nach der Reise möglich.