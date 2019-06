Das Musikfestival "Rock im Park" geht bis 9. Juni 2019.

Quelle: Daniel Karmann/dpa

Besucher von "Rock im Park" in Nürnberg beklagen zu wenig Toiletten auf dem Festivalgelände. In sozialen Netzwerken machten sie ihrem Ärger Luft, bezeichneten die Probleme und die langen Schlangen als Unverschämtheit. Nicht alle verloren ihren Humor: "Das nenn ich mal einen echten Shitstorm", hieß es auf Facebook.



Die Veranstalter reagierten und versprachen, so schnell wie möglich "250 Dixieklos aus ganz Deutschland" in den Park zu bringen. Das Festival war am Freitagabend gestartet.