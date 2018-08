Highway in Kanada. Archivbild Quelle: Government Of Alberta/Chris Schw/GOVERNMENT OF ALBERTA/dpa

In Kanada ist ein deutscher Tourist angeschossen und schwer verletzt worden. Dem 60-Jährigen sei laut Polizei offenbar von einem vorbeifahrenden Autofahrer in den Kopf geschossen worden. Er habe daraufhin seinen Wagen gegen einen Baum gesteuert, wobei drei Mitglieder seiner Familie leicht verletzt worden seien.



Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, der Deutsche sei außer Lebensgefahr. Die Polizei gehe dem Verdacht nach, dass dem Schuss ein Streit mit einem anderen Autofahrer vorausging.