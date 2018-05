Sanktionen bringen ZTE in Schwierigkeiten Quelle: reuters

Ungeachtet der massiven Spannungen in Handelsfragen mit China will sich US-Präsident Donald Trump an der Rettung des chinesischen Telekommunikationsunternehmens ZTE beteiligen. In den USA löst das Verwunderung aus: "Unsere Geheimdienste haben gewarnt, dass ZTE-Technologie und Telefone eine Bedrohung für Cybersicherheit darstellen", twitterte der Top-US-Demokrat Adam Schiff. An Trump gewandt schrieb der Geheimdienst-Experte: "Sie sollten sich mehr um unsere nationale Sicherheit sorgen als um chinesische Jobs."