Macron ist zu einem Staatsbesuch bei Trump. Quelle: Pablo Martinez/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat seine scharfe Kritik an der politischen Rolle von Iran wiederholt und eine Drohung an das Land gerichtet. Wenn Teheran sein Nuklearprogramm wieder aufnehmen sollte, werde es "größere Probleme als jemals zuvor" haben, sagte Trump.



Trump äußerte sich im Beisein des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Iran stehe hinter beinahe jedem Problem im Nahen Osten, sagte Trump. Macron will versuchen, Trump davon abzuhalten, im Mai aus dem Abkommen auszusteigen.