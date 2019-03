Wir haben uns vor allem deshalb überzeugen lassen, weil uns gesagt wurde, dass in absehbarer Zeit nicht mit einem grundlegend neuen Modell zu rechnen ist. Lisa, Thermomix-Kundin

Auch Thermomix-Kundin Lisa ist enttäuscht. Ende November hat sie sich nach langer Bedenkzeit zum Kauf entschieden. "Wir haben uns vor allem deshalb überzeugen lassen, weil uns gesagt wurde, dass in absehbarer Zeit nicht mit einem grundlegend neuen Modell zu rechnen ist", betont sie. Doch die Freude am Allzweck-Küchengerät ist nur von kurzer Dauer. Eine E-Mail ihrer Repräsentantin, so heißen die Thermomix-Vertriebsmitarbeiter, kündigt am 8. März die "tollen Neuigkeiten" an. Worte, die für die Kundin blanker Hohn sind. Ihr jetzt bereits altes Modell wird im Internet teils für nicht viel mehr als die Hälfte des Originalpreises angeboten. Dabei geht es um mehrere hundert Euro.