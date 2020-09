Ein Arzt hält ein Stethoskop in der Hand. Archivbild

Quelle: Patrick Seeger/dpa

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund fordert bessere Arbeitsbedingungen und deutlich mehr Geld für etwa 20.000 Ärzte an Universitätskliniken. Es gehe um verlässliche Arbeitszeiten und mehr freie Wochenenden, sagte der Vorsitzende Rudolf Henke vor dem Start der Tarifrunde am 6. November in Hannover.



"Spitzenmedizin und gute Arbeitsbedingungen dürfen sich nicht länger ausschließen." Bei den Gehältern fordert der Marburger Bund ein Plus von sechs Prozent bei einer Laufzeit des neuen Tarifvertrags von einem Jahr.