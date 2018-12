Migranten an der Grenze zu den USA (Archiv).

Quelle: Omar Martinez/dpa

Ärzte ohne Grenzen (MSF) hat den Umgang der USA mit mittelamerikanischen Migranten an der Grenze zu Mexiko kritisiert. Die USA erschwerten den Asyl-Zugang, wodurch diese in Mexiko festsäßen und Gewalt ausgesetzt seien. Derzeit harren allein in der Grenzstadt Tijuana mehrere Tausend Migranten aus.



Zahlreiche Migranten erlitten bereits auf dem Weg durch Mexiko Gewalt. Sie würden Opfer von Erpressung, Menschenhandel, Entführung und Folter durch Kriminelle, die die Routen kontrollierten.