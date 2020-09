Einschläge in der syrischen Stadt Ras al-Ain.

Der UN-Sicherheitsrat will sich erneut mit der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien beschäftigen. Das berichten Diplomaten in New York. Zuletzt hatte das Thema am Donnerstag auf der Tagesordnung gestanden. Der Rat hatte sich nicht auf eine gemeinsame Mitteilung einigen können.



Unterdessen zieht die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) alle internationalen Mitarbeiter aus der Region ab. Die Lage mache es unmöglich, Medizin und Helfer sicher in die Gebiete zu bringen.