Die Räume in dem Lager der international anerkannten Regierung in der Stadt Sintan seien nicht belüftet, Duschen und Toiletten in einem erbärmlichen Zustand, erklärte Christoph Hey, MSF-Projektkoordinator im Westen Libyens, in Berlin. Die Wasserversorgung funktioniere nur teilweise. Alle insgesamt rund 600 Flüchtlinge und Migranten in dem Lager, fast ausschließlich Männer, würden willkürlich festgehalten, weil sie keine Aufenthaltspapiere haben. Es gebe weder Anklage oder Gerichtsverfahren noch Aussicht auf Freilassung. Libyen betrachtet Menschen ohne gültige Aufenthaltspapiere als illegale Einwanderer.