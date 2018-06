Telemedizin: Daten werden über ein Tablet zum Arzt übertragen. Quelle: Marius Becker/dpa

So könnte die Praxis der Zukunft aussehen: Patienten müssen nicht mehr im Wartezimmer sitzen. Stattdessen stellt der Arzt per Videochat eine Diagnose und empfiehlt ein Medikament oder verordnet Bettruhe. In Deutschland ist das nicht erlaubt.



Noch nicht, sagt Franz Bartmann, Vorstandsmitglied der Bundesärztekammer. Demnach haben sich Experten dafür ausgesprochen, Diagnosen über den Bildschirm künftig zu erlauben. Beim Deutschen Ärztetag im Mai 2018 in Erfurt soll darüber entschieden werden.