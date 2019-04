Ein Mann steht in einem OP-Saal. Symbolbild

Quelle: Patrick Pleul/ZB/dpa

Die Zahl der festgestellten Behandlungsfehler in Kliniken und Praxen in Deutschland ist nach Daten der Ärzteschaft im vergangenen Jahr erneut leicht zurückgegangen. Bestätigt wurden 1.499 Fälle mit Fehlern oder Mängeln bei der Risikoaufklärung als Ursache für Gesundheitsschäden. Das teilte die Bundesärztekammer heute mit.



Im Jahr 2017 waren 1.783 solcher Fälle festgestellt worden. Am häufigsten beschwerten sich Patienten weiterhin nach Behandlungen von Knie- und Hüftgelenksarthrosen.