Wenn sich ein Wissenschaftler dem Peer-Review-Verfahren entzieht, dann ist das für mich leider keine wirkliche Wissenschaft Katja Becker, DFG-Vizepräsidentin

Dieter Köhler räumt im ZDF-Interview ein, seine Stellungnahme nicht in einer wissenschaftlichen Publikation veröffentlicht zu haben. Er beruft sich auf seine Habilitation vor 35 Jahren und einen vierseitigen Artikel im Ärzteblatt im Jahr 2018. Am Ende des Artikels findet sich der Hinweis, dass die Arbeit nicht dem Peer-Review-Verfahren unterliegt, also nicht - wie es in Fachmagazinen üblich wäre - von anderen Wissenschaftlern begutachtet wurde.



Köhler sagt im Interview, eine Arbeit von ihm würde von einem Fachmagazin erst gar nicht angenommen werden, da sie Forschungsgelder im dem Bereich gefährden würde. Probiert hat er es jedenfalls nicht. Die Vizepräsidentin der Deutschen Forschungsgesellschaft (DFG), Katja Becker, kritisiert dies gegenüber dem ZDF: "Wenn sich ein Wissenschaftler dem Peer-Review-Verfahren entzieht, dann ist das für mich leider keine wirkliche Wissenschaft, weil Wissenschaft eben genau nach diesen Grundsätzen der guten wissenschaftlichen Praxis funktioniert."