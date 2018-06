Eine Werbung gilt als irreführend, wenn sie falsche Vorstellungen über das ärztliche Leistungsangebot auslösen und dadurch Patienten in ihrer Entscheidungsfindung beeinflussen kann. Wirbt ein Arzt zum Beispiel mit dem Begriff "Klinik" oder "Institut" und verfügt tatsächlich über keine entsprechende Einrichtung, sondern führt nur gelegentlich Operationen in Deutschland aus, so liegt darin eine Irreführung. (13 VG Gießen, 11.03.15, Az.: 21 K 1976/13; zum Klinik-Begriff vgl. unter II.4.) Bei einer gerichtlichen Bewertung als "irreführend" drohen sogar Freiheitsstrafen.