Die Zahl der Behandlungsfehler in Krankenhäusern und Praxen in Deutschland ist nach Daten der Ärzteschaft im Jahr 2017 leicht zurückgegangen. Festgestellt wurden Fehler in 2.213 Fällen nach 2.245 Fällen im Jahr zuvor, teilte die Bundesärztekammer mit. Wie viele Patienten sich an Gerichte, Anwälte oder Versicherungen wenden, ist unbekannt.



Weiter am häufigsten beschwerten sich Patienten nach Behandlungen von Knie- und Hüftgelenksarthrosen sowie Brüchen von Unterschenkel und Sprunggelenk.