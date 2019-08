In der SPD wurde erneut generelle Kritik laut. Die Abgeordnete Nina Scheer sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Montag): «Die Liste der Bundesärztekammer in der nun veröffentlichten Form ist faktische Desinformation.» Könne die Rechtsunsicherheit für Ärzte mit dem Kompromiss nicht beseitigt werden, müsse Paragraf 219a gestrichen werden, um weiteren Schaden von Ärzten und betroffenen Frauen abzuwenden. Der SPD-Rechtspolitiker Johannes Fechner sagte der "tageszeitung", die geringe Anzahl der Ärzte auf der Liste "sollte für uns Anlass sein, zu prüfen, ob wir in dieser Wahlperiode nicht doch noch mal an den Paragrafen 219a rangehen".