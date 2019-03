Medizinier nach einer Operation mit einem Patienten. Archivbild

Quelle: Felix Kästle/dpa

Chirurgen in Deutschland warnen vor Nachwuchsmangel. Gerade auf dem Land fehle es nicht mehr nur an Hausärzten, sondern auch an Chirurgen, sagte der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, Matthias Anthuber.



Oft könnten Stellen in ländlichen Kliniken nur durch Ärzte aus dem Ausland besetzt werden. Angehende Mediziner aus Deutschland wollten nicht nur wegen weniger attraktiven Lebensbedingungen ungern aufs Land. Es gebe auch weniger Möglichkeiten zur Qualifizierung für den Facharzt.