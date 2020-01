Ärztepräsident Klaus Reinhardt.

Quelle: Gregor Fischer/dpa

Ärztepräsident Klaus Reinhardt befürwortet angesichts des Personalmangels im Gesundheitswesen die Schließung von kleineren Krankenhäusern und die Bildung größerer Kliniken. "Wir brauchen unbedingt eine Bereinigung der Kliniklandschaft. Wir haben in Deutschland in Ballungsgebieten zu viele Krankenhausstandorte", sagte der Präsident der Bundesärztekammer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Wenn Krankenhäuser in benachbarten Landkreisen nicht überlebensfähig seien, müsse man Ressourcen bündeln.