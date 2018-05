Rettungswagen der Feuerwehr in Recklinghausen. Quelle: Marcel Kusch/dpa

Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery schlägt wegen zunehmender Gewalt gegen Mediziner, Pfleger und Sanitäter Alarm. "Wir erleben derzeit eine totale Verrohung", sagte Montgomery der "Rheinischen Post".



Auch in Notaufnahmen passiere es immer wieder, dass Menschen sehr aggressiv würden. In einigen Krankenhäusern gebe es bereits Sicherheitsdienste. "Die Politik muss dringend einen Kulturwandel befördern, damit man wieder begreift, dass diese Menschen Retter und Helfer sind", so Montgomery.