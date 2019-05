In der Auseinandersetzung mit der Politik werde er wohl eher "von dem leichten Florett ein kleines bisschen zum Degen übergehen. Aber vom Säbel bin ich weit entfernt", so hatte der Sohn eines britischen Offiziers und einer deutschen Hausärztin bei seinem Amtsantritt erklärt. Zuvor stand er von 1989 bis 2007 an der Spitze des Marburger Bundes und schaffte es, ihn zu einer schlagkräftigen Ärztegewerkschaft auszubauen. Die Ärzte seien selbstbewusster geworden, sagt er.