Susanne Johna, Leiterin des Marburger Bundes.

Quelle: -/Marburger Bund/dpa/Archivbild

Der Ärzteverband Marburger Bund hat den Bundesländern vorgeworfen, zu wenig in Krankenhäuser zu investieren. "Es fehlt seit Jahren an Investitionen der Länder in die Krankenhäuser", sagte Verbandschefin Susanne Johna der "Passauer Neuen Presse".



"Die Situation hat sich über die Jahre verschlechtert - nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch mit Blick auf die Personalnot." Aussagen von Länderseite, sie könnten nicht mehr leisten, nannte sie eine "Schutzbehauptung".