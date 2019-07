heute.de: Warum erkälten sich so viele Menschen, wenn sie im Flieger sitzen oder in einem Büro mit Klimaanlagen arbeiten?



Joos: Laut Studien leiden Büroangestellte, die in einem klimatisierten Büro arbeiten, häufiger an Atemwegserkrankungen. Hier stellt sich die Frage, warum das so ist. Einerseits können nicht oder nur unregelmäßig gewartete Klimaanlagen mit Filterfunktion zu Infektionen durch Mikroorganismen führen. Andererseits kühlen und vermindern Klimaanlagen die Luftfeuchtigkeit. Dadurch können die Schleimhäute austrocknen oder weniger durchblutet werden. Oder die Aktivität der Flimmerhärchen wird reduziert.