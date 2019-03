In Äthiopien gedachten am Sonntag Tausende Menschen mit einem Trauergottesdienst der Todesopfer. In der Kathedrale zur Heiligen Dreifaltigkeit in der Hauptstadt Addis Abeba wurden symbolisch 17 leere Särge beigesetzt. Jeder Sarg, eingehüllt in die Flagge des ostafrikanischen Landes, stand für eines der äthiopischen Opfer.