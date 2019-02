Das aber könnte sich ändern, denn vom bisherigen System haben viele profitiert. Menschenrechtler Tekle spricht von einer Zeit des Übergangs: "Das ist eine kritische Situation, in der Hardliner ihre Muskeln spielen lassen könnten." Auch ein komplettes Rollback hält er für möglich. "Wir reden von Politikern, und die haben sich in der Vergangenheit auf Kosten der Menschenrechte an der Macht gehalten - der Rechtsstaat hat in Äthiopien keine Tradition." Tekle fordert deshalb gesetzlich garantierte Freiheiten für die Zivilgesellschaft und die Presse.